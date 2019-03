— The severe storms that ripped through North Texas on Wednesday morning brought high winds to much of the area. The National Weather Service released a list of the ‘Peak Wind Reports Over The Last 24 Hours’ and the totals are pretty compelling.

DFW Airport, Fort Worth Joint Reserve Base and Addison Airport all clocked wind speeds over 70 MPH with DFW Airport approaching 80 MPH.

Many areas around North Texas received winds in the 50 and 60 MPH range.

Below is a complete list compiled from the National Weather Service.

PEAK WIND REPORTS OVER LAST 24 HOURS LOCATION SPEED TIME/DATE PROVIDER DALLAS/FT. WORTH INTL ARPT 78 MPH 0500 AM 03/13 ASOS FORT WORTH NAS JRB 75 MPH 0423 AM 03/13 ASOS ADDISON AIRPORT 71 MPH 0515 AM 03/13 AWOS SHERMAN-DENISON AIRPORT 67 MPH 0535 AM 03/13 AWOS HUDSON OAKS 64 MPH 0408 AM 03/13 URBANET BOWIE MUNICIPAL AIRPORT 61 MPH 0415 AM 03/13 AWOS NAVARRO MILLS RESERVOIR 61 MPH 1200 AM 03/13 GOES 1 NNW GRAND PRAIRIE 61 MPH 0513 AM 03/13 MESOWEST HILLSBORO MUNICIPAL AIRPORT 61 MPH 0515 AM 03/13 AWOS MINERAL WELLS AIRPORT 59 MPH 0330 AM 03/13 ASOS DALLAS EXECUTIVE AIRPORT 59 MPH 1127 PM 03/12 ASOS MCKINNEY NATIONAL AIRPORT 58 MPH 0525 AM 03/13 ASOS 2 WSW PARKER 56 MPH 1241 AM 03/13 CWOP 4 SSW IRVING 56 MPH 0855 AM 03/13 MESOWEST FORT WORTH ALLIANCE ARPT 53 MPH 0412 AM 03/13 ASOS SACHSE 53 MPH 0533 AM 03/13 CWOP ARLINGTON MUNICIPAL AIRPORT 53 MPH 1135 PM 03/12 ASOS DALLAS LOVE FIELD 52 MPH 1132 PM 03/12 ASOS FORT WORTH MEACHAM AIRPORT 52 MPH 1023 PM 03/12 ASOS GREENVILLE MAJORS AIRPORT 52 MPH 0610 AM 03/13 AWOS TERRELL MUNICIPAL AIRPORT 52 MPH 0556 AM 03/13 ASOS DENTON ENTERPRISE AIRPORT 51 MPH 0338 AM 03/13 ASOS 3 S ROWLETT 51 MPH 0530 AM 03/13 WXFLOW 1 WSW EVERMAN 50 MPH 0438 AM 03/13 AWS 1 WSW HEATH 49 MPH 0530 AM 03/13 CWOP 2 WSW CISCO 49 MPH 0920 PM 03/12 MESOWEST 1 NNE ENNIS 48 MPH 1253 AM 03/13 CWOP GAINESVILLE MUNICIPAL AIRPOR 48 MPH 0435 AM 03/13 AWOS LBJ GRASSLANDS 48 MPH 0402 AM 03/13 RAWS 1 WNW MARSHALL CREEK 47 MPH 1035 PM 03/12 CWOP CLEBURNE REGIONAL AIRPORT 47 MPH 1055 PM 03/12 AWOS GRAHAM MUNICIPAL AIRPORT 47 MPH 0255 AM 03/13 AWOS WACO REGIONAL AIRPORT 46 MPH 0223 AM 03/13 ASOS 4 SSE ARLINGTON 46 MPH 1109 PM 03/12 URBANET 2 WNW FAIRVIEW 46 MPH 0525 AM 03/13 CWOP 1 NE WATAUGA 45 MPH 0445 AM 03/13 CWOP COMANCHE 2NNE 45 MPH 1110 PM 03/12 RAWS FRISCO 45 MPH 1100 PM 03/12 URBANET FORT WORTH SPINKS AIRPORT 45 MPH 1115 PM 03/12 AWOS KILLEEN FORT HOOD REGIONAL A 45 MPH 0210 AM 03/13 ASOS MIDLOTHIAN - WAXAHATCHIE MID 45 MPH 0515 AM 03/13 AWOS 5 ESE RANGER 45 MPH 1015 PM 03/12 MESOWEST 1 NE EASTLAND 45 MPH 0255 AM 03/13 MESOWEST BRECKENRIDGE 44 MPH 1035 PM 03/12 AWOS 1 ENE DENTON 44 MPH 0450 AM 03/13 CWOP 10 SE HAMILTON 44 MPH 0402 AM 03/13 CWOP 8 NW WALNUT SPRINGS 44 MPH 0427 AM 03/13 CWOP MESQUITE METRO AP 44 MPH 0535 AM 03/13 AWOS LANCASTER REGIONAL AIRPORT 44 MPH 1155 PM 03/12 AWOS HAMILTON 44 MPH 1215 AM 03/13 AWOS 2 SW KRUM 43 MPH 0240 AM 03/13 CWOP 2 WNW RICHARDSON 43 MPH 0510 AM 03/13 CWOP HEATH 43 MPH 0542 AM 03/13 CWOP 1 NNW EAGLE MOUNTAIN 43 MPH 0355 AM 03/13 CWOP 5 SSE MIDLOTHIAN 43 MPH 1143 PM 03/12 CWOP 2 SSW OVILLA 43 MPH 1145 PM 03/12 CWOP 1 W SADLER 43 MPH 0500 AM 03/13 CWOP 3 SSW BUCKINGHAM 43 MPH 0516 AM 03/13 CWOP 4 SW LAWRENCE 43 MPH 0546 AM 03/13 CWOP COMANCHE 43 MPH 1215 AM 03/13 AWOS PARIS - COX FIELD 43 MPH 0659 AM 03/13 AWOS 6 NW KRUM 42 MPH 0155 AM 03/13 CWOP 4 NE BLUE RIDGE 42 MPH 0553 AM 03/13 CWOP 3 WSW DENTON 42 MPH 0440 AM 03/13 AWS 4 NE BLUE RIDGE 42 MPH 0600 AM 03/13 CWOP 2 SSW VENUS 42 MPH 1133 PM 03/12 CWOP 3 WSW CROWLEY 41 MPH 1240 AM 03/13 CWOP CORSICANA - C DAVID CAMPBELL 41 MPH 1232 AM 03/13 ASOS 1 ENE PANTEGO 41 MPH 1057 PM 03/12 CWOP 3 N SUNNYVALE 41 MPH 0535 AM 03/13 CWOP 2 E FLOWER MOUND 41 MPH 0500 AM 03/13 CWOP WEST 41 MPH 0100 AM 03/13 CWOP 2 NE COLLEYVILLE 41 MPH 1039 PM 03/12 URBANET DECATUR MUNICIPAL AIRPORT 41 MPH 0415 AM 03/13 AWOS 4 WNW DECATUR 40 MPH 0347 AM 03/13 CWOP 2 E FAIRVIEW 40 MPH 1109 PM 03/12 CWOP 4 N PLANO 40 MPH 1108 PM 03/12 CWOP 1 NNW RENDON 40 MPH 0448 AM 03/13 CWOP 1 NW PALMER 40 MPH 0534 AM 03/13 CWOP 4 WSW THACKERVILLE 40 MPH 0440 AM 03/13 CWOP GRANBURY MUNICIPAL AIRPORT 40 MPH 0420 AM 03/13 AWOS MCGREGOR EXECUTIVE AIRPORT 40 MPH 0129 AM 03/13 AWOS STEPHENVILLE-CLARK FIELD 40 MPH 0355 AM 03/13 AWOS SULPHUR SPRINGS MUNICIPAL AI 40 MPH 1255 AM 03/13 AWOS TEMPLE DRAUGHON-MILLER ARPT 40 MPH 0209 AM 03/13 AWOS