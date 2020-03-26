NORTH TEXAS (CBSDFW.COM) – Thousands of North Texans have been negatively impacted by the Coronavirus pandemic, and need help. There are several organizations that are providing that help during this time of need, and they are looking for donations or volunteers to meet urgent needs.
Voly.org is an organization that helps match volunteers to organizations that need one. Their new “Urgent Needs” section is to help volunteers find where they can provide the most meaningful assistance now. You can find that section right HERE.
ORGANIZATIONS LOOKING FOR HELP:
AMERICAN RED CROSS– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
AUSTIN STREET CENTER– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
THE BRIDGE HOMELESS RECOVERY CENTER– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
BROTHER BILL’S HELPING HAND– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
CARTER BLOODCARE– INFORMATION | DONATE | DONATE BLOOD
CATHOLIC CHARITIES DALLAS– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
CITYSQUARE– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
COMMUNITIES IN SCHOOLS OF NORTH TEXAS– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
CROSSROADS COMMUNITY SERVICES– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
DALLAS ANIMAL SERVICES– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER | ADPOT A PET
DALLAS ARTIST RELIEF– INFORMATION | DONATE
DON’T FORGET TO FEED ME– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
FORT WORTH ARTIST AND SERVICE WORKER RELIEF– INFORMATION | DONATE
GENESIS WOMEN’S SHELTER– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
GET SHIFT DONE– INFORMATION | DONATE
GRACE GRAPEVINE– INFORMATION | DONATE | DONATE ITEMS | VOLUNTEER
HELPING RESTORE ABILITY– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
HOPE’S DOOR NEW BEGINNING CENTER– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
MEALS ON WHEELS– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
MINNIE’S FOOD PANTRY– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
NETWORK OF COMMUNITY MINISTRIES– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
NORTH TEXAS FOOD BANK– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
ONE COMMUNITYUSA– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
ONE MAN’S TREASURE– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
OUR CALLING– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
RECOVERY RESOURCE COUNCIL– INFORMATION | DONATE
SALVATION ARMY DFW– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
SHIFT DALLAS– INFORMATION
SPCA OF TEXAS– INFORMATION | DONATE
STEWPOT– INFORMATION | DONATE
STOREHOUSE OF COLLIN COUNTY– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
SUSAN G. KOMEN– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
TARRANT AREA FOOD BANK– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
TASTE PROJECT– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
UNITED WAY– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER
WORLD HEALTH ORGANIZATION– INFORMATION | DONATE
YMCA CHILD CARE– INFORMATION | DONATE