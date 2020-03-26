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NORTH TEXAS (CBSDFW.COM) – Thousands of North Texans have been negatively impacted by the Coronavirus pandemic, and need help. There are several organizations that are providing that help during this time of need, and they are looking for donations or volunteers to meet urgent needs.

Voly.org is an organization that helps match volunteers to organizations that need one. Their new “Urgent Needs” section is to help volunteers find where they can provide the most meaningful assistance now. You can find that section right HERE.

ORGANIZATIONS LOOKING FOR HELP:

AMERICAN RED CROSS– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

AUSTIN STREET CENTER– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

THE BRIDGE HOMELESS RECOVERY CENTER– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

BROTHER BILL’S HELPING HAND– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

CARTER BLOODCARE– INFORMATION | DONATE | DONATE BLOOD

CATHOLIC CHARITIES DALLAS– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

CITYSQUARE– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

COMMUNITIES IN SCHOOLS OF NORTH TEXAS– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

CROSSROADS COMMUNITY SERVICES– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

DALLAS ANIMAL SERVICES– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER | ADPOT A PET

DALLAS ARTIST RELIEF– INFORMATION | DONATE 

DON’T FORGET TO FEED ME– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

FORT WORTH ARTIST AND SERVICE WORKER RELIEF– INFORMATION | DONATE 

GENESIS WOMEN’S SHELTER– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

GET SHIFT DONE– INFORMATION | DONATE 

GRACE GRAPEVINE– INFORMATION | DONATE | DONATE ITEMS | VOLUNTEER

HELPING RESTORE ABILITY– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

HOPE’S DOOR NEW BEGINNING CENTER– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

MEALS ON WHEELS– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

MINNIE’S FOOD PANTRY– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

NETWORK OF COMMUNITY MINISTRIES– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

NORTH TEXAS FOOD BANK– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

ONE COMMUNITYUSA– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

ONE MAN’S TREASURE– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

OUR CALLING– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

RECOVERY RESOURCE COUNCIL– INFORMATION | DONATE

SALVATION ARMY DFW– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

SHIFT DALLAS– INFORMATION

SPCA OF TEXAS– INFORMATION | DONATE

STEWPOT– INFORMATION | DONATE

STOREHOUSE OF COLLIN COUNTY– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

SUSAN G. KOMEN– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

TARRANT AREA FOOD BANK– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

TASTE PROJECT– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

UNITED WAY– INFORMATION | DONATE | VOLUNTEER

WORLD HEALTH ORGANIZATION– INFORMATION | DONATE

YMCA CHILD CARE– INFORMATION | DONATE 

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